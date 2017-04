Am Freitagnachmittag kam es in der Stadtmitte in Nürtingen zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Mann war laut Polizei gegen 16 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Europastraße unterwegs in Richtung Bahnhofstraße. Beim Versuch nach links abzubiegen, missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden 45-jährigen Fahrerin eines Geländewagens. Beide Fahrzeuge hatten zum Unfallzeitpunkt an der dortigen Ampelanlage Grünlicht. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem die beiden Insassinnen des Geländewagens leicht verletzt wurden. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf rund 9 000 Euro geschätzt.

