Filderstadt (pol) - Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der unteren Schinderbuckelkreuzung bei Bonlanden ereignet. Ein 51-Jähriger war gegen 14.30 Uhr auf der Ausfahrt von der B 27 herkommend an die Kreuzung herangefahren. Der Mercedes-Lenker benutzte hierbei den rechten Fahrstreifen, der für den Verkehr in Richtung Ortsmitte Bonlanden vorgesehen ist. Statt jedoch wie durch entsprechende Pfeilmarkierung vorgeschrieben nach rechts abzubiegen, fuhr der Mann geradeaus in die Kreuzung ein. Die Ampel für den Geradeausverkehr zeigte zu der Zeit Rot, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Ford Focus eines 61-Jährigen kam. Dieser war bei Grün von der Ortsmitte herkommend in die Kreuzung eingefahren. Der Aufprall war so heftig, dass sich die 55-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzte und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gefahren werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

