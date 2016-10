Unterensingen (pol) - Unbekannte sollen am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung im Narzissenweg eingedrungen sein. Ein 26 Jahre alter Mann sei nur kurz in einem anderen Zimmer des Hauses gewesen, als zwei unbekannte Männer über die unverschlossene Terrassentür in die Erdgeschoßwohnung eingedrungen seien. Der 26-Jährige habe die Unbekannten laut Polizei in der Küche ertappt, sei aber mit einem Klappmesser beworfen und geschlagen worden. Danach seien die Eindringlinge geflüchtet. Die Polizei wurde erst verspätet verständigt. Eine sofortige Fahndung nach den Unbekannten blieb ohne Erfolg. Zur Unterstützung beteiligte sich ein Polizeihubschrauber an der Suche. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

