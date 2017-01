Ohmden (pol) - Im Rahmen einer Familienfeier ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht in der Weitgaßstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Bei Eintreffen der Streifen wurden sie im Treppenhaus von einem sichtlich betrunkenen 21-jährigen Mann erwartet, der in drohender Haltung einen Schraubendreher in der Hand hielt. Nachdem er mehrere Aufforderungen, diesen wegzulegen, nicht befolgte, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Auf richterliche Anordnung wurde er laut Polizei zur Beruhigung der Situation in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte er bereits im Vorfeld im Rahmen der Feier mehrere Sachbeschädigungen begangen und einen Mitfeiernden leicht verletzt.

