Esslingen (pol) - Ein Unbekannter hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, in Esslingen in der Straße Grüner Weg unter dem Vorwand, Kriminalpolizeibeamter zu sein, Zutritt zur Wohnung eines Senioren verschafft und diesen anschließend bestohlen. Der Täter gab sich als Beamter des Polizeipräsidiums Berlin aus und zeigte auch einen vermeintlichen Ausweis vor. Nachdem er hereingelassen wurde, nutzte der Dieb einen kurzen Moment der Ablenkung, um aus einer Kommode Bargeld zu entwenden. Der angebliche Kriminalbeamte war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte ein südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare und eine schlanke Figur. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose, außerdem war auffällig, dass er die ganze Zeit Handschuhe trug. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter diesen Trick bereits des Öfteren angewendet hat und auch wieder anwenden wird. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39900 zu melden. Die Polizei rät, sich von angeblichen Amtspersonen immer die Ausweise zeigen zu lassen und diese auch genau anzuschauen. Beim geringsten Zweifel sollte, bevor der Betreffende in die Wohnung gebeten wird, das örtliche Polizeirevier verständigt werden

