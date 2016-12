Nürtingen (pol) - Ein geparkter Mitsubishi Outlander ist am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Europastraße aufgebrochen worden. Aus dem Fahrzeug wurden lediglich ein älteres Nokia Mobiltelefon und eine ältere Sonnenbrille gestohlen. Wie das verschlossene Fahrzeug geöffnet wurde, ist noch unklar, da der Wagen weder beschädigt war, noch über Systeme zum schlüssellosen Öffnen verfügt. Auf die gleiche Art und Weise wurde auch ein in der Nähe geparkter Renault geöffnet. Gestohlen wurde hier aber nichts. Bislang sind vier weitere Fälle aus den letzten beiden Wochen bekannt, in denen ebenfalls dort geparkte Fahrzeuge auf ungeklärte Weise geöffnet wurden. In allen Fällen wurden nichts oder nur sehr geringwertige Sachen entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise und sucht nach weiteren Geschädigten. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240.

