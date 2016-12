Esslingen (pol) - Gerade noch rechtzeitig konnte ein 64-jähriger Esslinger den Diebstahl seines Autos verhindern. Der Esslinger war am Mittwochnachmittag in der Sporthalle in der Banatstraße, so die Polizei. Seine Jacke samt Geldbörse und Autoschlüssel ließ er dort in der unverschlossenen Umkleidekabine hängen. Bislang unbekannte Diebe nutzen die günstige Gelegenheit und stahlen sowohl die Geldbörse als auch die Schlüssel.

In der Annahme beides im Auto liegengelassen zu haben, ging der Esslinger nach dem Sport zu seinem in der Dresdner Straße geparkten Toyota und musste verblüfft feststellen, dass gerade jemand dabei war seinen Wagen aus der Parklücke zu rangieren. Auch die Diebe bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ließen den Wagen stehen und flüchteten sofort in alle Richtungen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Bei den Dieben handelt es sich um drei Männer im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren. Alle drei waren dunkel bekleidet und trugen Kapuzenpullover. Sie werden als schlank und sportlich beschrieben, wobei der Fahrer auffallend groß war. Während sie das Auto stehenließen, konnte die Geldbörse, die einen kleineren Bargeldbetrag enthielt, noch nicht aufgefunden werden. Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.