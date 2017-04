Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein in der Straße Schafrain abgestellter Renault hat am Sonntagabend kurz vor 19.45 Uhr plötzlich gebrannt. Nach einer längeren Fahrt auf der Autobahn traten laut der Polizei kurz nach dem Parken Flammen aus dem Motorraum aus. Mit Hilfe von Feuerlöschern konnte ein Ausbreiten des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und löschte den Wagen vollends ab. An dem über 10 Jahre alten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

