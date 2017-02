Leinfelden (pol) - Drei Verletzte und ein kaputtes Auto sind das Ergebnis einer Fahrerflucht auf der A8 in Richtung München am Sonntagabend. Wie die Polizei mitteilt, wurde der PKW mit drei jungen Männern in Höhe des Parkhauses der Landesmesse von einem bis jetzt unbekannten Fahrzeug geschnitten und krachte daraufhin in die Leitplanke. Der PKW begann im Motorraum zu brennen. Alle drei Insassen wurden verletzt. Die Autobahn war teilweise komplett gesperrt.

