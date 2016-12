Unterensingen (pol) - Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, wobei sich sein Auto an der Böschung überschlagen hat. Der 63-Jährige befuhr laut Polizei mit seinem Honda, gegen 13.45 Uhr, die B 313 von Wendlingen herkommend in Richtung Nürtingen. Auf dem geraden Stück nach dem Salzlager wurde der Fahrer laut Zeugenangaben bewusstlos und fuhr auf einen vorausfahrenden Volvo auf. Anschließend kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 80 Meter durch den Grünstreifen und überschlug sich an der Böschung. Auf der Seite liegend kam der Pkw zum Stillstand. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes um den Verunglückten. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße musste in Richtung Nürtingen für eine längere Zeit zum Säubern gesperrt werden. Hierzu war eine Reinigungsmaschine an die Unfallstelle angefordert worden. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 20.000 Euro. Der Honda musste geborgen werden.

