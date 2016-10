Lenningen (pol) - Ein fahrerloses Fahrzeug hat am Donnerstagnachmittag für einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro in Schopfloch gesorgt. Ein 88-Jähriger parkte gegen 13.45 Uhr seinen Opel Zafira in der Ochsenwanger Straße. Da er vergaß, die Gangschaltung seines Automatikfahrzeugs auf "P" zu stellen, rollte das Auto auf der leicht abschüssigen Straße los. Der Senior bemerkte dies und versuchte noch ins Fahrzeug zu gelangen, um die Handbremse anzuziehen. Hierbei stürzte er und zog sich auf dem Asphalt so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Sein Opel rollte laut Polizei zunächst bis zur Kurve an der Pfulbstraße und touchierte dort einen geparkten Mercedes. Anschließend rollte es gegen das Tor zum Friedhof der Johanneskirche, das zur Hälfte aus der Verankerung gerissen wurde. Danach prallte der Zafira nochmals gegen den Mercedes.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

