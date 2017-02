Esslingen (pol) - Der Besitzer eines knapp 20 Jahre alten Autos hat dieses am Dienstagnachmittag nach einer Kontrolle gleich zum Verschrotten dagelassen, so die Polizei. Der Citroen des 51-Jährigen fiel den Spezialisten der Esslinger Verkehrspolizei gegen 15 Uhr in der Eberspächerstraße auf, da beide Hinterräder massiv schräg standen und dadurch die Reifen an der Innenkante bereits bis zum Gewebe abgefahren waren. Da der Gesamtzustand des Pkw zu wünschen übrig ließ, wurde er einem Gutachter zugestellt. Dieser stellte weitere gravierende Mängel, unter anderem an den Bremsen aber auch an den Achsen oder im Motorraum fest, so dass er das Fahrzeug als verkehrsunsicher einstufte. Der Besitzer entschied sich daraufhin, seinen Citroen an Ort und Stelle zu belassen, ihn abzumelden sowie verschrotten zu lassen.

