Esslingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der Adenauerbrücke (L 1192) gekommen. Der Auffahrunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 20.50 Uhr auf dem Brückenteil über die B 10. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Ford Focus stand zunächst an der roten Ampel für Linksabbieger in Richtung Stuttgart. Die Ampel für den daneben befindlichen Fahrstreifen in Richtung Berkheim zeigte Grün. Plötzlich wechselte die junge Frau auf den Fahrstreifen in Richtung Berkheim, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine 22 Jahre alte Kia-Lenkerin konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Dieses Manöver kam für einen 23 Jahre alten Ford-Lenker zu plötzlich. Er konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Kia auf. Der Fahrer des Ford und dessen 25 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt, benötigten aber keine ärztliche Versorgung vor Ort. Der Ford und der Kia blieben fahrbereit. Der Schaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

