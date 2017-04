Esslingen (pol) - Schwere Verletzungen hat sich ein Fahrschüler am Mittwochnachmittag zugezogen, als er während einer Fahrstunde verunglückt ist.

Der 54-Jährige war gegen 17 Uhr auf einem Motorrad in der Alleenstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Fritz-Müller-Straße fuhr er zu schnell und kam geradeaus von der Straße ab. Die Yamaha prallte gegen den gegenüberliegenden Bordstein, worauf der Fahrer auf den Boden stürzte. Im Anschluss rutschte er weiter und durchbrach einen Zaun. Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er am Abend noch in einer Klinik operiert werden musste. Der Fahrlehrer war vor seinem Fahrschüler abgebogen und hatte keine Chance, den Unfall zu verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.