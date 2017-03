Weilheim an der Teck (pol) - Weil beide Fahrzeugführer sich nicht verkehrsgerecht verhalten haben, ist es am Freitag um 19.30 Uhr in der Zeller Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27- jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, so die Polizei. Der 57- jährige Fahrer eines Traktors befuhr die Zeller Straße von der Oberen Grabenstraße kommend und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände einbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer, der seinerseits verbotswidrig den rechten Gehweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Ortsmitte befuhr.

