Esslingen (pol) - Bei einem Ausweichmanöver eines Linienbusses ist am Dienstagmorgen ein noch unbekannter Fahrgast eventuell leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Neckarstraße. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit bog von der Neckarstraße in Richtung Pliensaustraße ab und übersah, nach Angaben der Polizei, einen auf der benachbarten Busspur gefahrenen Linienbus. Der 51 Jahre alte Busfahrer bremste stark ab, wodurch ein Zusammenstoß verhindert werden konnte.

Ein noch unbekannter männlicher Fahrgast wurde gegen eine Trennscheibe geschleudert, wodurch diese zu Bruch ging. Leider entfernte sich der Fahrgast vor Eintreffen der Polizei. Er wird gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen (Tel. 0711/3990-0) zu melden.