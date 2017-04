Reichenbach (pol) - Am Freitagnachmittag kam es laut Polizei gegen 17 Uhr zu einem Verkehrunfall mit zwei Verletzten. Eine 20-jährige Frau war auf der B10 unterwegs in Richtung Göppingen, als sie auf Höhe Reichenbach in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sie mit ihrem Auto gegen die Mittelleitplanke. Beim Versuch, den Wagen wieder auf Kurs zu bringen, lenkte sie zu stark nach rechts und kollidierte dort mit einem 60-jährigen Autofahrer. Während dessen Wagen nach rechts auf den Seitenstreifen geschoben wurde, schleuderte die 20-Jährige wieder zurück an die Mittelleitplanke, wo sie dann nach einer längeren Strecke zum Stillstand kam. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass der Hund der jungen Dame aus dem Wagen flüchten konnte. Er wurde jedoch im späteren Verlauf von einer Polizeistreife auf der B 10 im Bereich Ebersbach aufgegriffen, so dass er seinem Frauchen wieder unversehrt ausgehändigt werden konnte. Die beiden Fahrer wurden dagegen leicht verletzt, mussten aber vor Ort nicht ärztlich versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 16 000 Euro. Aufgrund des durch den Unfall entandenen Staus auf der B10 kam es wenige Meter hinter der Unfallstelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer erkannte den Stau zu spät und fuhr auf zwei Pfw auf. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. DerSchaden belief sich hier auf weitere 6 000 Euro. Die B10 musste während der Unfallaufnahme bis um 18.15 Uhr halbseitig gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

