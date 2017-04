Filderstadt (pol) - Im Kreisverkehr der Hohenheimer Straße in Plattenhardt ist am Freitagmorgen ein 45 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt worden. Gegen sechs Uhr fuhr ein 40-jähriger Mercedesfahrer laut Polizei auf der Osttangente in Richtung zum Kreisverkehr. Beim Einfahren in denselben übersah er den Biker, der mit seiner Honda bereits im Kreisverkehr war und in Richtung Bernhausen weiterfahren wollte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden bremste der Motoradfahrer ab, geriet ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Nach dem Unfall klagte der Zweiradfahrer über Schmerzen am Bein und wurde privat zur ärztlichen Behandlung in die Klinik gefahren.

