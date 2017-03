Filderstadt-Bonlanden (pol) - Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in Filderstadt gegen den Fahrer eines 5er BMW, der in den frühen Montagmorgenstunden beim Abfahren von der B 27 mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt hat. Der noch unbekannte Fahrer war von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache überfuhr er nach Angaben der Polizei an der Ausfahrt Filderstadt-Ost ein Verkehrszeichen, eine Warnbake und ein Stationierungszeichen und kam nach kurzer Fahrt im Grünstreifen zwischen der Ausfahrt und der Durchgangsstraße zum Endstand.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 1.30 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer nicht mehr vor Ort. Die Front des Pkw war eingedrückt und beide Airbags hatten ausgelöst. Der Motor war noch warm und im Fahrzeuginnern war deutlich Alkoholgeruch wahrnehmbar. Hinweise auf eine Verletzung des Fahrers konnten nicht festgestellt werden. Die Absuche der näheren Umgebung verlief ebenfalls erfolglos. Auch an der Halteranschrift konnte niemand angetroffen werden. Der BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt. An ihm dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Weitere Ermittlungen zum Fahrer sind derzeit noch im Gange.