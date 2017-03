Esslingen (pol) - Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 18.20 Uhr, ist ein am Fahrbahnrand geparkter BMW offensichtlich von einem anderen Fahrzeug erheblich am Heck beschädigt worden. Der BMW war laut Polizei in der Straße Am Graben vor Gebäude Nr. 5 geparkt. Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte der Verursacher den Unfall durchaus bemerkt und offenbar den Schaden noch begutachtet, bevor er sich dann doch aus dem Staub machte. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 0711/39900 zu melden.

