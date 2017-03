Kirchheim (pol) – Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagvormittag einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Der Täter beschädigte in der Zeit zwischen neun und 10.30 Uhr einen Fiat Panda, der auf dem überdachten Teil des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße geparkt war. Laut Polizei entstand an dem Fiat ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei konnte blaue Farbspuren am Fahrzeug entdecken. Hinweise unter Telefon 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim.

Anzeige