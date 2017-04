Nürtingen/Reudern (pol) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug geriet am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Ortsmitte Reudern zu weit auf die Gegenfahrbahn und rammte dabei einen in Richtung Kirchheim fahrenden Wagen einer 49-jährigen Kirchheimerin. Ohne anzuhalten setzte die Person ihre Fahrt in Richtung Nürtingen fort. Am Auto derKirchheimerin entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug wahrscheinlich um einen dunklen Kombi handeln soll, der auf der linken Seite durch den Unfall beschädigt sein müsste. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter 07022/9224-0 entgegen.

Anzeige