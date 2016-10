Aichtal (pol) - Auf der K 1223 hat sich zwischen Harthausen und Grötzingen am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, wie die Polizei erst heute meldet. Ein Auto war dabei von der Straße abgekommen.

Kurz nach 20 Uhr war der 47 Jahre alte Fahrer eines Renault von Harthausen in Richtung Grötzingen unterwegs. In einer langgezogenen Kurve geriet er auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem Mercedes eines 52-Jährigen zusammen. Der Renault schleuderte in einen angrenzenden Acker. Statt anzuhalten, setzte der Fahrer die Fahrt rund fünfhundert Meter quer über den Acker fort. Ein unbeteiligter Zeuge versperrte dem Fahrer die noch verbleibende Gelegenheit, sich mit dem Renault von der Unfallstelle zu entfernen. Daraufhin machte sich der Fahrer zu Fuß davon. Eine Polizeistreife griff den Flüchtigen einige Zeit später auf einem Feldweg auf. Der 47-Jährige war deutlich alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Während der Mercedes-Lenker unversehrt geblieben war, hatte sich der Unfallverursacher bei dem Unfall leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die durch den Unfall stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen.