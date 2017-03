Kirchheim unter Teck (pol) - Nach einer Verkehrskontrolle ist am Donnerstag wegen etlicher festgestellter Sicherheitsmängel ein Lkw aus dem Verkehr gezogen worden. Die Kontrolle des in Rumänien zugelassenen Lkw fand gegen 11.30 Bei der Linde statt, wie die Polizei mitteilte. In der Fahrerkabine des Renaults wurde eine Gasflasche transportiert, weitere gravierende Mängel stellten die Beamten an der Lenkung, der Bremsanlage, den Achsen und an der Beleuchtung fest. Eine weitergehende Überprüfung durch einen Kfz-Sachverständigen ergab über zwei Dutzend sicherheitsrelevante Mängel, weshalb das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Die Polizei stellte die Kennzeichen und Zulassungspapiere sicher und untersagte die Weiterfahrt. Den 46 Jahre alten Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen.

