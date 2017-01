Großbettlingen (pol) - Mehr als eine halbe Stunde haben zwei völlig uneinsichtige Autofahrer am Dienstagabend die Nürtinger Straße blockiert und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22.17 Uhr, so die Polizei, gingen bei der Einsatzleitstelle der Polizei die ersten Anrufe ein, in denen berichtet wurde, dass in der Nürtinger Straße ein Mercedes und ein Audi mitten auf der Straße stehen würden, sodass niemand mehr vorbeifahren könne. Beim Eintreffen einer Polizeistreife bestätigte sich dies. Während sich der 44 Jahre alte Audifahrer und sein Beifahrer einen Tee aufgebrüht hatten und sich offenbar über die Situation amüsierten, saß die 65-jährige Fahrerin des Mercedes immer noch in ihrem Wagen. Wie sich herausstellte, war Auslöser der kuriosen Situation, dass der Audifahrer versucht hatte, an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeizufahren, obwohl ihm der Mercedes vorfahrtsberechtigt entgegenkam. Da beide stur auf ihr "Recht" beharrten, hielten sie ihre Fahrzeuge jeweils so an, dass der Anderen nicht weiterfahren konnte. Selbst der deutlichen Weisung der Polizei, die Fahrbahn zu räumen, kamen beide nicht nach. Besonders uneinsichtig zeigte sich die 65-Jährige, die sich sogar weigerte mit den Polizeibeamten zu sprechen, geschweige denn, sich auszuweisen.

Erst nach intensiver Ansprache übergab sie ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere. Auf die Seite fahren wollte sie aber immer noch nicht. Schließlich gelang es, den Audifahrer zu überzeugen, die Fahrbahn zu räumen. Gegen beide wurde neben einem Strafverfahren wegen Nötigung auch ein Verfahren wegen der Missachtung der Weisungen von Polizeibeamten eingeleitet. Die 65-Jährige wird sich zudem wegen ihrer Verweigerung der Personalien verantworten müssen. Zusätzlich wird sich die Führerscheinstelle mit der charakterlichen Eignung zum Besitz einer Fahrerlaubnis bei beiden beschäftigen.

