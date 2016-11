Nürtingen (pol) - Am Freitagabend ist in Zizishausen ein 18-jähriger Fahranfänger von der Straße abgekommen und in einen Vorgarten gefahren. Laut Polizei war der junge Mann gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi auf der Lauterstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er in einen Vorgarten, überfuhr einen größeren Stein und kollidierte mit einem Holzschild und einem Baum. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von ungefähr 9.000 Euro.

Anzeige