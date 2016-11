Reichenbach (pol) - Einen Verkehrsunfall hat ein Fahranfänger am späten Mittwochabend verursacht und leichte Verletzungen davongetragen. Der 18-Jährige befuhr mit seinem Seat Ibiza, kurz vor 23.30 Uhr, die L 1151 von Reichenbach herkommend in Richtung Lichtenwald. Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der Heranwachsende mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr einen Leitpfosten und prallte laut Polizei anschließend gegen einen Baumstumpf. Hierdurch wurde der Seat nach links abgewiesen, kippte auf die Seite und rutschte über die Fahrbahn, bis es ihn letztendlich überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach auf der Gegenfahrspur liegen. Zeugen halfen dem Verunglückten aus seinem Fahrzeug. Mit einem Rettungswagen wurde der Fahrer zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gefahren. An dem Ibiza entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Er wurde durch einen Abschleppwagen geborgen.

