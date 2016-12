Filderstadt (pol) - Drei 14 Jahre alte Jugendliche sind mehrerer Brandlegungen überführt worden. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Taten Anfang Dezember. Am 3. Dezember steckte einer der Jugendlichen im Alleingang einen Papiercontainer bei der Fleinsbachschule in Brand. Tags darauf entfachte ein zweiter Jugendlicher einen Papiercontainer im Bereich der Echterdinger Straße. Gleich darauf traf sich das Trio an der Fleinsbachschule, wo die drei Jugendlichen gemeinsam drei weitere Container anzündeten. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen wurde die Polizei im Umfeld der Schule auf die drei Teenager aufmerksam. Diese waren seither überwiegend polizeilich unauffällig. Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro.

