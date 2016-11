Kirchheim (pol) - Am Freitag gegen 10.30 Uhr hat ein Angehöriger der Eigentümer eines Einfamilienhauses im Sperberweg die Polizei alarmiert, weil er im Haus einen Einbrecher angetroffen hatte, als der Angehörige dort nach dem Rechten schaute. Der Täter flüchtete zu Fuß. Im Zuge der am selben Tag durchgeführten Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim ein Opel Astra auf, in dem sich die Beschuldigten befanden. Der PKW wurde in der Schlierbacher Straße angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug stießen die Beamten auf Fixerutensilien, Einbruchswerkzeug und eine Geldbörse, die bei dem Einbruch im Sperberweg gestohlen wurde. Beim Absuchen des mutmaßlichen Fluchtwegs wurden weitere Gegenstände aus dem Einfamilienhaus gefunden, welche die Täter weggeworfen hatten. Außerdem hatten die Verdächtigen eine Kreditkarte dabei, die im Oktober in Stuttgart dem rechtmäßigen Eigentümer bei einem Taschendiebstahl gestohlen wurde. Die drei Beschuldigten, die alle bereits vorbestraft und unter anderem wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich bekannt sind, befinden sich seit Samstag in Untersuchungshaft. Die Täter im Alter von 31, 35 und 37 Jahren stammen aus Kornwestheim und Plochingen. Bei dem 37-Jährigen handelt es sich um denjenigen, der am Freitag in dem Haus im Sperberweg auf frischer Tat ertappt wurde. Der 31-jährige Verdächtige, der keinen Führerschein hat, stand als Fahrer des Opel Astra bei seiner Festnahme unter dem Einfluss von Heroin. Gegen ihn wird zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommen die Männer für weitere Einbrüche als Täter in Betracht. Dies ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

