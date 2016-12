Denkendorf (pol) - Mit einem Großaufgebot an Polizeikräften, darunter ein Polizeihubschrauber, ist am Montagabend in Denkendorf und Umgebung nach einem flüchtenden Einbrecher gefahndet worden. Der Unbekannte wollte kurz vor 18 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Nelkenweg aufhebeln, so die Polizei. Hierbei wurde die Scheibe der Tür beschädigt und die Bewohner des Hauses wurden durch den Lärm auf den Einbrecher aufmerksam.

Bis sie vom ersten Stock ins Wohnzimmer gingen, konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Suche verlief erfolglos.