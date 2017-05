Wendlingen (pol) - Am frühen Samstag sind laut Polizei Einbrecher in eine Firma in der Wertstraße eingedrungen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten sie unerkannt entkommen. Gegen 2.20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass zwei Männer mit einer Leiter der Nähe des Firmengebäudes unterwegs sind. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin zu dem Ort, den der Zeuge genannt hat, darunter auch eine Streife mit Polizeihunden. Da sie die Täter außen nicht ausfindig machen konnten, wurde der Gebäudekomplex umstellt und ein Polizeihubschrauber angefordert. Die Firmenräumlichkeiten wurden schließlich mit den Polizeihunden durchsucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Einbrecher ins Gebäudeinnere gelangt waren, jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten konnten. Die Leiter wurde in der Nähe der Firma im Gras liegend aufgefunden.

