Kirchheim (pol) - Eine Frau hat bei der Polizei angegeben, dass ein Mann ihr sein Glied gezeigt hat. Die Frau teilte dies der Polizei mit, die sich am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr aus einem anderweitigen polizeilichen Anlass beim Bahnhof in Kirchheim befanden. Der Tunesier wurde deshalb zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zur Dienststelle des Polizeireviers Kirchheim verbracht. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, weigerte sich der Mann das Polizeirevier zu verlassen, riss seine Kleider vom Leib und warf sich auf den Boden. Nachdem sich die Person nicht beruhigen ließ, ordnete die zuständige Bereitschaftsrichterin die Ingewahrsamsnahme an. Der Mann wurde in den Ortsarrest verbracht.

