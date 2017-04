Ohmden (pol) - Aufgrund eines Hinweises und Ermittlungen der Kriminalpolizei ist es gelungen, den radelnden Exhibitionisten zu ermitteln, der am Dienstagabend eine Joggerin belästigt hatte. Wie bereits berichtet, war eine 22-Jährige am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf dem Feldweg zwischen Jesingen und Ohmden unterwegs. Als sie nach einem Reiterhof an einem auf einer Bank sitzenden Mann vorbeilief, stieg dieser auf sein Fahrrad und fuhr ihr hinterher. Nachdem der Radfahrer und die Sportlerin auf gleicher Höhe waren, sprach er sie unflätig an, berichtet die Polizei. Die junge Frau bemerkte dann, dass der Mann beim Fahren sein erigiertes Glied entblößt hatte. Aufgrund der Berichterstattung in den Medien ging bei der Polizei der Hinweis ein, der Gesuchte würde täglich zu bestimmten Zeiten den Feldweg benutzen. Am Donnerstagnachmittag legten sich Fahnder der Kriminalpolizei auf die Lauer. Gegen 17.15 Uhr radelte der Mann auf seinem Mountainbike mit dem auffälligen roten Rucksack wieder von Jesingen in Richtung Ohmden. Am Ortsbeginn wurde er angehalten und festgenommen. Der einschlägig polizeibekannte 26-Jährige wurde nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

