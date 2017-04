Stuttgart-Ost (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr vor zwei 13- und 15-jährigen Mädchen auf dem Spielplatz bei der Villa Berg entblößt. Der Unbekannte stand zunächst hinter einem Baum und schaute in Richtung Spielplatz. Als er die Mädchen sah, ließ er seine Hose herunter und onanierte. Als die beiden Mädchen ihre Mütter auf den Vorfall aufmerksam machten, flüchtete der Mann in Richtung Mineralbäder. Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er ist 40-50 Jahre alt, 175-180 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Figur und einen Dreitagebart. Er war dunkel bekleidet, trug eine rote Schildmütze und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.

