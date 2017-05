Wendlingen (pol) – Ein etwa 40 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 12 Uhr am Schäferhauser See unsittlich aufgetreten. Mehrere Passanten meldeten den etwa 1,75 Meter großen, nackten Mann mit leicht dunklem Teint, Halbglatze und leichtem Bauchansatz, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Er hatte ein weißes Fahrrad, vermutlich ein E-Bike, dabei. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen, unter  07022/9224-0, zu melden.

