Esslingen (pol) - Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen aus Esslingen. Dieser soll laut Polizei einen schwunghaften Handel mit Marihuana im Bereich Esslingen betrieben haben.

Drei Kunden beim Kauf festgenommen

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen in Esslingen fanden die Ermittler mehrere Gramm Marihuana, welches dieser unmittelbar vor der Kontrolle bei dem 21-Jährigen erworben hatte.

Nachdem die Beamten von der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss bekommen hatten, durchsuchten sie noch am gleichen Abend die Wohnung des mutmaßlichen Verkäufers. Sie beschlagnahmten mehrere hundert Gramm Marihuana, mehrere Gramm Kokain sowie dealertypische Utensilien wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial. Zusätzlich wurden noch mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld sowie zwei Schlagringe beschlagnahmt.

Vor der Wohnung konnten die Ermittler zwei weitere 23-jährige Esslinger festnehmen, die unmittelbar zuvor bei dem 21-Jährigen illegale Drogen erworben hatten. Die drei Rauschgiftkäufer wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 21-Jahre alte mutmaßliche Verkäufer wurde am Samstag dem Haftrichter in Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.