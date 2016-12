Kirchheim (pol) - Wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot hat ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen um 9.15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim bemerkte den Smart-Fahrer zunächst, wie er am Steuer seines Fahrzeugs in der Oberen Grabenstraße telefonierte. Noch bevor die Beamten den Mann anhalten und kontrollieren konnten, bog dieser nach links in den Michael-Ulmer-Weg ab. Dort kollidierte der Smart laut Polizei halbseitig mit einem entgegenkommenden Peugeot einer 49-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beträgt etwa 4000 Euro.

