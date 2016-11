Esslingen (pol) - Wieder auf Bargeld aus den Verpflegungsautomaten abgesehen hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Volkshochschule in der Mettinger Straße. Vermutlich gelangte der Täter über ein Toilettenfenster ins Gebäude. Dort ging er in den Aufenthaltsraum, hebelte die Automaten auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Schaden konnte laut Polizei noch nicht beziffert werden. Beamte der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung vor Ort. Die Volkshochschule war bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diese Woche Einbruchsziel.

