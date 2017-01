Plochingen/Wendlingen (pol) - Am späten Mittwochabend sind erneut Anrufe falscher Polizeibeamter bei zahlreichen Bürgern in Plochingen und Wendlingen eingegangen. Kriminelle gaben sich als Hauptkommissar Wolf und Hauptkommissar Haupt vom Polizeiposten Plochingen oder Polizeiposten Wendlingen aus, , wobei im Display die jeweilige Ortsvorwahl und die Rufnummer 110 angezeigt wurde. Der Anrufer erzählte, man habe Einbrecher festgenommen, bei denen entweder Schmuck oder gar die Adresse der Angerufenen gefunden wurden.

Durch geschickte Gesprächsführung versuchten die Betrüger, Näheres über die persönlichen Lebensumstände und insbesondere das Vorhandensein und den Aufbewahrungsort von Wertsachen zu erfahren. Weder gibt es diese Personen bei den genannten Dienststellen, noch stammen diese Anrufe von der Polizei. Es handelt sich vielmehr um Betrüger.

Anzeige

Eine weitere Masche ist, dass die angeblichen Kriminalbeamten in Zivilkleidung direkt an der Haustüre klingeln und vorgeben, dass sie eine sensible Sache zu besprechen haben, die man nicht vor der Wohnungs- oder Haustüre diskutieren sollte. Mit Hilfe eines gefälschten Dienstausweises, welcher den Bewohnern dann sehr kurz vor das Gesicht gehalten wird, gelingt es ihnen, sich Zugang zur Wohnung oder zum Haus zu verschaffen.

Durch gezielte Blicke verschaffen sich diese falschen Polizisten meist schnell einen Überblick im Inneren der Wohnung. Sie nutzen jede kleine bereits eine Unaufmerksamkeit der Bewohner aus, um Wertsachen, wie Geldbeutel, Uhren und Schmuck, die teilweise offen auf Schränken oder Tischen liegen, zu stehlen. Häufig sind die Bewohner allein zu Hause oder wurden als "alleinstehend" von den Tätern im Vorfeld ausgespäht.

Tipps zum Schutz vor Betrügern gibt es unter www.polizei-beratung.de. Darüber hinaus können sich Betroffene bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen kostenlos zum Thema Einbruchschutz und Sicherungstechnik beraten lassen. Termine können unter 07121/942-1202 vereinbart werden.