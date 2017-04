Landkreise Reutlingen/Esslingen/Tübingen (pol) - In den vergangenen Tagen häufen sich laut Polizei wieder Anrufe von Betrügern, die mit der Enkeltrickmasche versuchen, gutgläubigen und hilfsbereiten Senioren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Alleine am Donnerstag wurden bei verschiedenen Dienststellen in den Revierbereichen Reutlingen, Pfullingen, Metzingen, Münsingen, Tübingen und Esslingen mehr als ein Dutzend Fälle gemeldet, bei denen die Anrufer sich als Enkel, Neffe oder Bekannter ausgaben und um Geld nachfragten. Die Anrufe gingen fast ausschließlich an ältere Mitbürger. Der Einstieg ins Gespräch ist fast immer der Gleiche: "Kennst Du mich? Weißt Du wer dran ist? Hier ist deine Enkelin/ dein Enkel/ dein Neffe" Mit Schilderungen einer akuten Notlage wollten alle Geld für den Erwerb einer Immobilie, zur Hinterlegung einer Kaution oder zur Unterstützung. Beinahe alle Senioren schöpften rechtzeitig Verdacht, sodass in allen gemeldeten Fällen kein Schaden entstanden ist. Eine 83-jährige Seniorin aus Metzingen wäre beinahe auf die angebliche Notlage ihrer Enkelin hereingefallen, die in Tschechien festsitzen soll. Die "Oma" durfte niemandem davon erzählen, da der Enkelin sonst Gefahr drohe. Sie war deshalb sehr in Sorge und hob vorsorglich schon mal 4000 Euro von der Bank ab und wartete auf weitere Instruktionen, die zum Glück nicht kamen. Dann offenbarte sie sich ihrer Tochter. In einem weiteren Fall aus Bad Urach wurde vom Enkel Geld für einen Immobilienkauf gefordert. Weil die Stimme des angeblichen Enkels der Angerufenen doch etwas fremd vorkam, schob der Betrüger dies auf eine Erkältung. Als die Frau unmittelbar ihren Ehemann informierte, beendete der Anrufer das Gespräch. Die meisten der Angerufenen lehnten eine Geldauszahlung an Fremde ab, hatten keinen Enkel oder Neffen und wussten über die Masche Bescheid.

Die Polizei rät: