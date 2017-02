Kirchheim (pol) - Am Freitagmittag ist eine 80-jährige Seniorin in Ötlingen Opfer

eines sogenannten Enkeltrickbetrügers geworden. Die Frau erhielt gegen 11 Uhr den Telefonanruf eines jungen Mannes, der sich als ihr Enkel ausgab. Er erzählte ihr, dass er gerade eine Wohnung

ersteigert habe und einen höheren Bargeldbetrag vorstrecken müsse. Die Seniorin hob daraufhin mehrere Tausend Euro von ihrem Sparbuch ab und holte zwei Goldbarren aus ihrem Schließfach. Bei einem weiteren Telefonanruf bat der vermeintliche Enkel die Frau, zu einem Kindergarten in der Haldenstraße zu kommen. Als die 80-Jährige dort eintraf, kam ihr laut Polizei ein unbekannter Mann entgegen, der ihr ein Handy übergab. Der angebliche Enkel teilte ihr nun per Handy mit, dass er selbst nicht kommen konnte und sie das Geld und die Goldbarren an seinen Bekannten übergeben soll. Nach der Übergabe entfernte sich den Mann unerkannt. Der Betrug wurde erst gegen 16.30 Uhr als solcher erkannt, als die Seniorin mit ihrem richtigen Enkel telefonierte.

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise. Der Mann, dem das Geld und die Goldbarren übergeben wurden, ist circa 28-30 Jahre alt, 180-185 cm groß, schlank und hatte ein sehr gepflegtes Äußeres. Er trug einen schwarzen Anorak mit Pelzbesatz, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.