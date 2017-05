Deizisau (pol) - Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag gegen mit einem 11-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Die Fahranfängerin fuhr die abschüssige Köngener Straße in Richtung

Ortsmitte Deizisau. Im Einmündungsbereich zur Hohenstauffenstraße kam es zur Kollision mit dem Kind. Der Radfahrer wollte von rechts aus einem geteerten Feldweg auf die Köngener Straße einfahren. Durch die Kollision stürzte der Junge und wurde später mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Ermittlungen zum Unfall dauern, gemäß der Verkehrspolizei Esslingen, noch an. Es entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro.

