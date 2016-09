Kirchheim (pol) - Zwei Leichtverletzte und eine Schwerverletzte hat es, wie die Polizei berichtet, bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag bei Kirchheim gegeben. Ein 24-Jähriger war mit seinem Auto gegen 10.15 Uhr auf der B 297 von Schlierbach herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs.und übersah einen entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen. Die E-Klasse prallte durch die Kollision gegen ein an der Einmündung stehendes Gespann eines 67-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie der Mercedeslenker erlitten leichte Verletzungen. Die 24-jährige Beifahrerin des jüngeren Unfallbeteiligten wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Mann an die Unfallstelle. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

