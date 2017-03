Kreis Esslingen (pol) - Zu zwei Enbrüchen ist es am Mittwochabend in Kohlberg und in Erkenbrechtsweiler gekommen. Während die Bewohner des Hauses in Kohlberg zur Tatzeit abwesend waren, befand sich der Wohnungseigentümer in Erkenbrechtsweiler im Haus, während der Einbrecher es durchsuchte.

Die Einbrecher in Kohlberg sind laut Polizeibericht am Mittwochabend vermutlich bei der Tat gestört worden, da sie ihr Diebesgut zurückließen. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Einfamilienhaus in der Hardtstraße. Im Inneren durchwühlten sie die Schränke und stellten einen Koffer der Hausbesitzer zum Abtransport des Diebesguts bereit. Als die Bewohner kurz vor 22 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie den Einbruch. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur.

In Erkenbrechtsweiler hat sich ein Einbrecher am Mittwochabend, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Staufenstraße verschafft, während sich der Hausbewohner im Keller aufhielt. Der unbekannte Täter schlug die Terrassentür der Doppelhaushälfte ein und durchsuchte anschließend die Schlafräume. Ohne dass der Bewohner im Untergeschoss etwas bemerkte, verließ der Einbrecher das Gebäude. Ob der Unbekannte etwas entwendete, wird noch abgeklärt.