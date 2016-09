Kirchheim (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen Getränkemarkt in der Jesinger Straße in Kirchheim eingebrochen. Der bislang unbekannte Einbrecher warf mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Kassenbereich mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.

Eine Arztpraxis im Ortsteil Jesingen war dann in den frühen Morgenstunden des Samstags ebenfalls das Ziel eines Einbrechers. Der bislang unbekannte Täter trat in der Zeit zwischen 3 Uhr und 8 Uhr die Eingangstür zur Arztpraxis ein und entwendete aus den Praxisräumlichkeiten Bargeld, ein Wandbild im Wert von etwa 800 Euro sowie einen Laptop. Die Spurensicherung am Tatort wurde von Beamten der Kriminaltechnik übernommen.