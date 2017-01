Esslingen (pol) - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ist versucht worden, die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Küferstraße in der Stadtmitte einzuschlagen. Nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei wurde fünf bis sechsmal gegen eine besonders gesicherte Scheibe des Geschäfts geschlagen, ohne dass diese nachgab. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine männliche, etwa 185-190 cm große Person, ca. 25-30 Jahre alt, bekleidet mit dunklem Anorak und aufgesetzter Kapuze und darunter eine dunkle Schildmütze.

Der Täter trug zudem einen Rucksack welcher an beiden Seiten rot und in der Mitte weiß war. Der Gesamteindruck des Rucksackes wird als bunt beschreiben. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer: 0711/3990330.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ebenfalls bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in der Zeit zwischen17:00 - 19:00 Uhr in der Jakobstraße in Berkheim in einem Einfamilienhaus eine Terrassentür auf und entwendeten anschließend Schmuckstücke.