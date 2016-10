Denkendorf (pol) - Durch das Aufhebeln eines Fensters hat sich ein noch unbekannter Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu einer Firma in der Hermann-Löns-Straße in Denkendorf verschafft, berichtet die Polizei. Zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr drang der Unbekannte in den Vorraum der Firma ein. Dort wuchtete er eine weitere Türe auf um in den Büroraum zu gelangen. Hier durchsuchte er die Schränke und Schreibtische nach Stehlenswertem, wobei ihm die Kaffeekasse mit einem geringen Bargeldbetrag in die Hände fiel. Mit seiner Beute flüchtete er bislang unerkannt. Nach der Spurensicherung durch die Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Neuhausen die Ermittlungen aufgenommen.

Der gleiche Täter dürfte, laut Polizeiangaben, auch für weitere Einbrüche in zwei Firmen im gleichen Zeitraum in der Justinus-Kerner-Straße verantwortlich sein.

Anzeige

In einer der Firmen versuchte er ein Tor aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, wuchtete er eine Türe eines daneben liegenden Gewerbebetriebes auf und versuchte über eine Verbindungstüre in erste Firma zu kommen, was jedoch scheiterte. Gestohlen wurden nach bisherigen Erkenntnissen in diesen beiden Firmen nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neuhausen unter der Telefonnummer 07158/95160 entgegen.