Kreis Esslingen (pol) – In zwei Kindergärten in Wendlingen sind Einbrecher am Wochenende eingedrungen. Sie hebelten im Hort in der Alleenstraße ein Fenster in den Turnraum, durchwühlten anschließend das Büro und brachen eine Kasse auf, die allerdings leer war. Danach brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten eine Wohnung im Kindergarten. Ob etwas fehlt, ist bislang nicht bekannt. Im Kindergarten in der Hebelstraße auf der Weinhalde hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes auf. Im Gebäude brachen sie Wertschränke auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sie nichts gestohlen.

Über ein Oberlicht ist ein Einbrecher zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, in Echterdingen in ein Büro in der Bäckergasse eingestiegen. Im Innern durchsuchte er die Schränke und Schreibtische, machte aber nur geringe Beute. Auf seiner Suche stieß der Täter auf eine Portokasse, in der sich etwas Geld befand.

An einem Rohbau im Kornbergweg in Plochingen haben Unbekannte zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, mit brachialer Gewalt eine Bautür aus der Verankerung gerissen. Auf der Baustelle stahlen sie Material für den Heizungsbau wie Heizkreisverteiler und Formstücke sowie zwei Trommeln mit jeweils 350 Metern Homeway-Kabeln. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf mindestens 2500 Euro. Zum Abtransport benötigten die Diebe ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Transporter, weshalb die Polizei auf Zeugen hofft.

Der Polizeiposten Plochingen bittet unter 0 71 53/30 70 um Hinweise.