Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Sonntagmittag, zwischen 10.45 und 19.30 Uhr, wollte ein noch Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rohrerstraße, im Stadtteil Leinfelden, einbrechen, wie die Polizei berichtet.

Mit brachialer Gewalt versuchte er die Terrassentüre aufzuhebeln. Möglicherweise wurde er dabei gestört, sodass er von seinem Vorhaben abließ und ohne Beute flüchtete. Allerdings hinterließ er einen Schaden an der Terrassentüre in Höhe von etwa 500 Euro.