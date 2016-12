Plochingen (pol) - Auf etwa 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein noch unbekannter Täter bei einem Einbruchsversuch in einen Büroraum in der Burgschule in der Marquardtstraße angerichtet hat, so die Polizei. Der Unbekannte stieg in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, über die Feuerleiter auf ein Flachdach zwischen zwei Gebäuden und versuchte mit einem nicht näher bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einzuwerfen. Die Scheibe splitterte lediglich, sodass keine Öffnung entstand. Ohne in die Räumlichkeiten zu gelangen, zog der Unbekannte wieder ab.

